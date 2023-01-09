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Patlama vakti

Bugün Gomez’in yerine forvette forma giymesi beklenen Djaniny, 248 günlük gol hasretini noktalamayı hedefliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Patlama vakti

Karadeniz devinin geçen sezonki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Djaniny bu sezon henüz gol kaydedemedi. Bordo-mavili formayla ilk sezonunda 8, geçen sezon ise 10 kez fileleri havalandıran Yeşil Burun Adalı forvet bu dönem golle tanışmak istiyor. Geçen sezonun 36. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan karşılaşmada son golünü atan Djaniny, son iki karşılaşmada asist katkısı yaparak işaret fişeğini yaktı. Gomez'in yerine bugün sahada olması beklenen 31 yaşındaki yıldız, 248 günlük gol hasretini sonlandırmak istiyor.

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