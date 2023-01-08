Haberler Trabzonspor Yusuf bavulları topladı

Yusuf bavulları topladı

Kasımpaşa ile prensipte anlaşan Yusuf Erdoğan, resmi prosedürlerin tamamlanmasını bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
Yusuf bavulları topladı
Yusuf Erdoğan ayrılık hazırlığına başladı... Geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan 500 bin euro bonservis bedeli ödenerek alınan 30 yaşındaki oyuncu umduğunu bulamadı. 5 yıl sonra Trabzonspor'a dönen Erdoğan bu sezon sadece 79 dakika süre alabilirken; skor katkısı yapamadı... Teknik ekibin gözden çıkardığı Yusuf, eski kulübü Kasımpaşa ile prensipte anlaştı. 12 Ocak'ta başlayacak ara transferde takımdan ayrılacak olan Yusuf Erdoğan'ın İstanbul'a giderek sözleşme imzalaması bekleniyor... Bu arada Gaziantep ve Ankaragücü de Yusuf ile ilgilendiklerini açıkladı
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