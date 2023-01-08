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Trabzonspor kafilesi Antalya’ya gitti

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Süper Lig’de yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Antalya’ya hareket etti. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 16:27
Trabzonspor kafilesi Antalya’ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00'de idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan oyuncular saat 15.30'da Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

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Antalya'da konaklayacak olan bordo mavililerin deplasman kafilesinde Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, kart cezası bulunan Maxi Gomez, tedavileri devam eden Edin Visca, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, lisansı çıkartılmayan Bruno Peres ile hakkında transfer iddiaları bulunan Yusuf Erdoğan yer almadı.

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Corendon Alanyaspor kamp kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Marc Bartra, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Lahtimi, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Naci Ünüvar"

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