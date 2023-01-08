Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

THY'ye ait özel uçakla kente ulaşan bordo-mavili kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Bu sırada Antalya kampını tamamlayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kafilesi de kentten ayrılmak üzere havalimanına geldi. Sarı-kırmızılı oyuncu İsmail Köybaşı, eski takımı Trabzonspor'un teknik direktörü Avcı, teknik heyeti ve futbolcu arkadaşlarıyla bordo-mavililerin otobüsünde bir süre sohbet etti.

Bordo-mavili ekip, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak maç, yarın saat 20.00'de başlayacak.