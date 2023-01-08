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Trabzonspor Alanyaspor deplasmanında! İşte maç öncesi son gelişmeler

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 10:04
Trabzonspor Alanyaspor deplasmanında! İşte maç öncesi son gelişmeler

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.

Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

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