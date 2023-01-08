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Naci Ünüvar'dan büyük özveri

Trabzonspor'da son Giresunspor maçındaki performansıyla beğeni toplayan Naci Ünüvar'ın sahaya iğne ile çıktığı belirlendi... Genç oyuncunun karşılaşmadan önce bir hafta boyunca boğaz enfeksiyonu sorunu yaşadığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
Naci Ünüvar'dan büyük özveri
İki gün hastanede tedavi altında kalan Ünüvar, takımı yalnız bırakmamak için maçtan önce iğne vuruldu. Sahaya çıkıp, formasını giydi... Oyuncunun şu an sağlık durumunun iyi olduğu ve yarınki Alanya maçına kadar fiziksel olarak çok daha iyi konuma geleceği belirtildi. Naci'nin deplasmandaki mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Corendon Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün sabah yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldığı bildirildi. Takım bugün yapacağı son idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp ardından uçakla Alanya'ya gidecek.
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