Naci Ünüvar'dan büyük özveri

Corendon Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün sabah yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldığı bildirildi. Takım bugün yapacağı son idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp ardından uçakla Alanya'ya gidecek.
Corendon Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün sabah yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldığı bildirildi. Takım bugün yapacağı son idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp ardından uçakla Alanya'ya gidecek.
DİĞER