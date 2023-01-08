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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın akşam Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez'in yokluğunda gözler suskun golcülerde olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
İşte size fırsat
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın akşam Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez'in yokluğunda gözler suskun golcülerde olacak. Görev almaları halinde Umut Bozok 100, Djaniny ise 248 günlük gol hasretini sonlandırmaya çalışacak... Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasından sonra ligde oynadıkları 3 maçta da ileri uçta Maxi Gomez'e şans verdi. Uruguaylı forvet, Fenerbahçe ve Giresun karşılaşmalarında 1'er gol atarken, Karagümrük'ü pas geçti. Son Giresun maçında dördüncü sarı kartını gören Gomez, cezalı duruma düştü.
Alanyaspor karşısında forvette Umut Bozok ve Djaniny'den en az birisinin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor... Umut, bu sezon ligde 10 maçta 408 dakika, Djaniny ise 12 maçta 413 dakika forma giydi. Geçen sezon Kasımpaşa'da gol kralı olan Bozok, sezon başında geldiği Fırtına'da Adana Demirspor (2-3) ve Yukatel Kayserispor (2-1) maçlarında 1'er gol kaydetti. Ligde son golünü 1 Ekim'de deplasmanda Kayseri'ye atan Umut, 8 maçtır skor hasreti çekiyor. Son 2 maçta süre alamayan Bozok, Alanya'da forma giyip ağları sarsması halinde 100 gün sonra suskunluğunu bozacak.

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