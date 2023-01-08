İşte size fırsat

Alanyaspor karşısında forvette Umut Bozok ve Djaniny'den en az birisinin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor... Umut, bu sezon ligde 10 maçta 408 dakika, Djaniny ise 12 maçta 413 dakika forma giydi. Geçen sezon Kasımpaşa'da gol kralı olan Bozok, sezon başında geldiği Fırtına'da Adana Demirspor (2-3) ve Yukatel Kayserispor (2-1) maçlarında 1'er gol kaydetti. Ligde son golünü 1 Ekim'de deplasmanda Kayseri'ye atan Umut, 8 maçtır skor hasreti çekiyor. Son 2 maçta süre alamayan Bozok, Alanya'da forma giyip ağları sarsması halinde 100 gün sonra suskunluğunu bozacak.
Alanyaspor karşısında forvette Umut Bozok ve Djaniny'den en az birisinin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor... Umut, bu sezon ligde 10 maçta 408 dakika, Djaniny ise 12 maçta 413 dakika forma giydi. Geçen sezon Kasımpaşa'da gol kralı olan Bozok, sezon başında geldiği Fırtına'da Adana Demirspor (2-3) ve Yukatel Kayserispor (2-1) maçlarında 1'er gol kaydetti. Ligde son golünü 1 Ekim'de deplasmanda Kayseri'ye atan Umut, 8 maçtır skor hasreti çekiyor. Son 2 maçta süre alamayan Bozok, Alanya'da forma giyip ağları sarsması halinde 100 gün sonra suskunluğunu bozacak.
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