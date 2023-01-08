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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'dan ilk transfer 5 gün sonra...

Trabzonspor geçen sezonun ardından yeni sezonda da sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Bu anlamda takımda Abdullah Avcı yönetiminde yapılacak hamleler merak konusu haline geldi. Son olarak ise Fırtına'da iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'da Bruno Peres'in lisansı 5 gün sonra başlayacak ara transferde yeniden aktif edilecek. Futbolcu, 14 Ocak’taki Başakşehir maçında kadroda olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'dan ilk transfer 5 gün sonra...

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Trabzonspor'da Bruno Peres geri sayıma geçti... Geçtiğimiz sezon nisan ayında aşil tendonundan sakatlanan Brezilyalı bek ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Peres'in iyileşme süreci uzayınca sezon başında lisansı aktif edilmedi ve yerine Jens Stryger Larsen transfer edildi. Ancak Larsen'den beklenen katkı alınamayınca teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden ara transfer döneminde Bruno Peres'in askıda olan lisansının tekrar aktif edilmesini istedi. Brezilyalı oyuncu takıma dönmek için artık gün sayıyor... 12 Ocak'ta başlayacak ara transferde lisansı yenilenecek olan Peres'in 262 gün sonra 14 Ocak'taki Başakşehir maçıyla formasına kavuşacak.
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