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Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 16:10
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Alanyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Alanyaspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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