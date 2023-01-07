Trabzonspor'da seri zamanı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-0 kazanılan Giresunspor maçı sonrası soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik etti. Şok Fatih Karagümrük yenilgisinden sonra alınan galibiyetin çok önemli olduğunu hatırlatan bordo-mavili hocanın, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Maçta zaman zaman yine çalıştığımız şeyleri yapamadık. Ama kazanmak önemliydi. Bunu elde ettik. Kritik bir eşiği atladık. 3 puan aldık ama daha iyisini yapmamız gerekiyor" dediği belirlendi.

BU BAŞLANGIÇ OLMALI

Deneyimli teknik adam, "Zirve ile aramızdaki puan farkını korumalıydık. Karagümrük yenilgisiyle kaybettiğimiz avantajı yeniden elde edebiliriz. Önümüzde bunun için önemli fırsatlar var. Pazartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacağız. Giresunspor'u artık unutup bu maçı düşüneceğiz. Hedefimiz zirve ve zirveye giden yol da seri galibiyetlerden geçer. Geçen sezon üst üste çok maç kazandık. Giresun bunun başlangıcı olmalı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

EN İYİ DÖNEMİ TRABZONSPOR

Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında çıktığı 106 maçta 60 galibiyet, 29 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. 1.97 puan ortalaması yakaladı. Avcı, Beşiktaş'ın başında olduğu 210 günlük dönemde ise 27 maçta 11 galibiyet, 3 berberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 1.33 puan ortalaması yakaladı. En uzun süreli görev yaptığı Başakşehir'in başında ise 225 maçta 116 galibiyet, 68 beraberlik ve 41 mağlubiyet elde etti. 1.85'lik ortalama yakaladı.

BİR MAÇLA FİKRİM DEĞİŞMEZ

Yönetim devre arasında takımın 40 milyon euro'luk maaş giderini 30'a indirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da buna destek verdi. Giresunspor galibiyeti sonrası "Bir maçla görüşüm değişmez, altyapıdan oyuncu çıkarıyoruz, yetiştiriyoruz" diyen Avcı, beklentilerin uzağında kalan Denswil, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı gibi oyuncularla yolların ayrılabileceğini işaret etti.

3 KUPA ALDI

Abdullah Avcı, kulüp kariyerindeki en iyi puan ortalamasını 106 maça çıktığı bordo-mavili takımın başında 1.97 ile elde etti. Bordo-mavili takımın başında 3. sezonunu geçiren Avcı ilk döneminde 2.03, şampiyon olduğu geçen sezon 2.13'lük puan ortalaması yakalarken, bu sezon ilk 17 haftayı 1.8 puan ortalamasıyla geçti. Başarılı hoca bu sürede Karadeniz devi ile 3 kupa elde etti.

SADECE 5 GOL YEDİ

Fırtına, 13 iç saha maçının 10'unda gol yemedi. Bordo-mavililer, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 5 gol gördü. Karadeniz devi, kendi evinde ligde 8 maçta 4 gol, Avrupa'da ise 4 maçta 1 gol yedi.

İÇERİDE 18 PUAN

Karadeniz devi, Süper Lig'de 29 puan topladı. Bordo-mavililer, iç sahada 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak 18 puan elde etti. Dış sahada ise 11 puan aldı.

7 GOL ATTI 1 YEDİ

Avrupa'da 4 maçta sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 7 gol atarken; 1 gol yedi. Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.