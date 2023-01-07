Haberler Trabzonspor Gbamin coştu

Gbamin coştu

Giresun maçında 123 kez topla buluşan Gbamin, 113 pasla rekor kırdı. 103 isabetli pas yapan Fildişili ön libero, yüzde 91.2 gibi çok yüksek bir isabet yüzdesi yakaladı. 2 top çaldı. 1 top kesti. 1 de şut engelledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Gbamin coştu

Giresun maçında 123 kez topla buluşan Gbamin, 113 pasla rekor kırdı. 103 isabetli pas yapan Fildişili ön libero, yüzde 91.2 gibi çok yüksek bir isabet yüzdesi yakaladı. 2 top çaldı. 1 top kesti. 1 de şut engelledi.

FIRTINA ARA VERMEDİ

Karadeniz devi, Giresunspor galibiyeti sonrası ara vermeden pazartesi oynayacağı Alanya maçının hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda, Giresun'a karşı forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğerleri ise koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

DİĞER
Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay’dan estetik açıklaması: Sağlık problemi yaşıyorum
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un kapısına haciz memurları dayandı! Gonca Derin...
Cimbom'dan sol bek harekatı! Tanıdık isim...
F.Bahçe'den derbiye özel prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da seri zamanı!
3 puan ile gelen moral
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
ÇİFTÇİYE KREDİ MÜJDESİ - SON DAKİKA
0,69 FAİZ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ManU FA Cup'ta üst tura yükseldi! ManU FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:07
ManU FA Cup'ta üst tura yükseldi! ManU FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:06
Konyaspor deplasmanda Manisa'yı devirdi! Konyaspor deplasmanda Manisa'yı devirdi! 00:35
Gençlerbirliği Gabriel Torje'yi transfer etti Gençlerbirliği Gabriel Torje'yi transfer etti 23:37
Cimbom'dan sol bek harekatı! Tanıdık isim... Cimbom'dan sol bek harekatı! Tanıdık isim... 23:34
Cristiano Ronaldo'ya uyarı! Cristiano Ronaldo'ya uyarı! 23:32
Daha Eski
G.Saray'dan Weghorst bombası! G.Saray'dan Weghorst bombası! 23:26
Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası... Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası... 23:26
A. Efes evinde ASVEL'i devirdi! A. Efes evinde ASVEL'i devirdi! 23:26
F.Bahçe transferde ısrarcı! Yeni teklif ortaya çıktı F.Bahçe transferde ısrarcı! Yeni teklif ortaya çıktı 23:25
Cristiano Ronaldo'ya uyarı! Cristiano Ronaldo'ya uyarı! 23:25
Timur'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Timur'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 23:25