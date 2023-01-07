Gbamin coştu

Giresun maçında 123 kez topla buluşan Gbamin, 113 pasla rekor kırdı. 103 isabetli pas yapan Fildişili ön libero, yüzde 91.2 gibi çok yüksek bir isabet yüzdesi yakaladı. 2 top çaldı. 1 top kesti. 1 de şut engelledi.

FIRTINA ARA VERMEDİ

Karadeniz devi, Giresunspor galibiyeti sonrası ara vermeden pazartesi oynayacağı Alanya maçının hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda, Giresun'a karşı forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğerleri ise koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.