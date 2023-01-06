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Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Trabzonspor, Süper Lig'de, evinde Giresunspor'u ağırladı. Mücadele, Trabzonspor'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Maç sonrası Trabzonspor camiasının önemli isimlerinden İskenden Günen, mücadeleyi köşe yazısında değerlendirdi ve bordo mavililerin eksiklerini dile getirdi. İşte o yazı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 09:13
Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Trabzonspor, Süper Lig'de Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Mücadele, bordo mavililerin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Maç sonrası Trabzonspor'u, İskender Günen köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı...

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Karagümrük maçında alınan 4-1'lik yenilgiden sonra mutlak kazanılması gereken bir maçtı.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Skor ve alınan 3 puan, moral kondisyonunu yükseltme açısından önemliydi.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Ama farklı skora rağmen sorunları göz ardı etme şansınız yok.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Giresunspor maç başlangıcı olarak; oyunu kendi sahasında çok adamla kabul etti ve rakipten kaptığı toplarla Serginho'yu odak noktası gördü.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Ancak Serginho'nun sakatlanması Giresunspor için büyük bir dezavantaj oldu.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Final pası yetersizliği nedeniyle istenilen gol pozisyonları üretemediler.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Trabzonspor ise topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen temposu düşüktü.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Trezeguet ve Bakasetas'tan başka risk almaya çalışan oyuncu olmadı.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Kapanan takımlara karşı kenarlardan geliştireceğiniz ataklardan başka dribbling özelliği olan isimlere ihtiyaç duyuluyor.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Larsen ve Eren ofansif anlamda katkı vermekten çok uzaktı.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Orta alanda Abdülkadir, rakibin üstüne gitmesi gereken pozisyonlarda yana ve geriye oynama yanlışlığına düştü.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Trabzonspor, duran topla birlikte rakibin kendi kalesine attığı golden başka pozisyon üretemedi.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

İkinci gol yine duran top kaynaklıydı.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Giresunspor'un 2-0'dan sonra direnci düştü.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Trabzonspor oyuncu değişiklikleri sonucu Djaniny'nin pasında Doğucan ile üçüncü golü buldu.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Yukarıda da belirttiğim gibi farklı bir skor ve alınan galibiyetin dışında bordo-mavililerin; üçüncü bölgede bir türlü istediği pozisyonu üretememe problemi sezon başından beri devam ediyor.

Trabzonspor Giresunspor maçını usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."

Orta alanda da Marek Hamsik gibi lider bir oyuncuya gereksinimin fazla olduğunu düşünüyorum.

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