Maximum Gomez!

İleri uçta çıkana kadar son derece istekli bir oyun sergileyen Maxi Gomez'in golden önce iki kafa şutunu kaleci Onurcan son anda kornere tokatladı... Abdullah Avcı, 73. dakikada Gomez'i oyundan çıkarıp, yerine Djaniny'yi aldı. Taraftarlar, golcü oyuncuyu ayakta alkışladı... Ligde ayrıca Beşiktaş derbisinde fileleri havalandıran, Kayseri ve Adana Demirspor maçlarında asist yapan Maxi, toplamda 3 gol+4 asiste ulaştı. Avrupa Ligi'nde de 1 gol+1 asist üretti.
İleri uçta çıkana kadar son derece istekli bir oyun sergileyen Maxi Gomez'in golden önce iki kafa şutunu kaleci Onurcan son anda kornere tokatladı... Abdullah Avcı, 73. dakikada Gomez'i oyundan çıkarıp, yerine Djaniny'yi aldı. Taraftarlar, golcü oyuncuyu ayakta alkışladı... Ligde ayrıca Beşiktaş derbisinde fileleri havalandıran, Kayseri ve Adana Demirspor maçlarında asist yapan Maxi, toplamda 3 gol+4 asiste ulaştı. Avrupa Ligi'nde de 1 gol+1 asist üretti.
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