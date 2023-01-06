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Maximum Gomez!

Fenerbahçe derbisinde ağları sarsan Maxi Gomez, Giresun’a da golünü attı... Yıldız isim son 4 maçta ‘2 gol+2 asist’ üretti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
Maximum Gomez!
Trabzonspor'un sezon başında Valencia'dan transfer ettiği Maxi Gomez gaza bastı... 26 yaşındaki forvet, Giresunspor maçında 69. dakikada fileleri sarsarak skoru 2-0'a taşıdı. Trezeguet'nin kaleciden dönen kafa vuruşunu tamamlayan Gomez ligde son 4 maçta 4 gol katkısı (2 gol+2 asist) yaptı. 15. haftada Akyazı'daki Fenerbahçe derbisinde de ağları havalandıran Uruguaylı, 14. haftada Ankaragücü ve geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında ise asist gerçekleştirmişti.

İleri uçta çıkana kadar son derece istekli bir oyun sergileyen Maxi Gomez'in golden önce iki kafa şutunu kaleci Onurcan son anda kornere tokatladı... Abdullah Avcı, 73. dakikada Gomez'i oyundan çıkarıp, yerine Djaniny'yi aldı. Taraftarlar, golcü oyuncuyu ayakta alkışladı... Ligde ayrıca Beşiktaş derbisinde fileleri havalandıran, Kayseri ve Adana Demirspor maçlarında asist yapan Maxi, toplamda 3 gol+4 asiste ulaştı. Avrupa Ligi'nde de 1 gol+1 asist üretti.
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