Maestro Bakasetas

Geçen sezon Bitexen Giresunspor maçının son dakikasında 2 penaltı kaçıran Anastasios Bakasetas için dünkü karşılaşmanın anlamı farklıydı... Yunan maestro gol atamadı belki ancak ince pasları, oyun organizasyonu ve duran toplardaki ustalığıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Özellikle korner atışlarını çok etkili kullanan Anastasios Bakasetas, ikinci golde büyük rol oynadı... Bu sezon Süper Lig'de 4 gol+4 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, toplamda ise 24 karşılaşmada 9 gol+9 asiste imzasını attı.
Geçen sezon Bitexen Giresunspor maçının son dakikasında 2 penaltı kaçıran Anastasios Bakasetas için dünkü karşılaşmanın anlamı farklıydı... Yunan maestro gol atamadı belki ancak ince pasları, oyun organizasyonu ve duran toplardaki ustalığıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Özellikle korner atışlarını çok etkili kullanan Anastasios Bakasetas, ikinci golde büyük rol oynadı... Bu sezon Süper Lig'de 4 gol+4 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, toplamda ise 24 karşılaşmada 9 gol+9 asiste imzasını attı.