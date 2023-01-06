Gbamin: Bu takımda oynamak keyif

Stoperde görev alan Gbamin, "Maçı tek başına domine eden taraf bizdik. İlk 20 dakikada maçı bitirecek pozisyonlarımız vardı. Bitirciliği iyi yapsaydık fişi erken çekebilirdik" dedi. Gbamin, "Hugo ile mi yoksa Bakasetas veya Hamsik ile oynamak mı daha keyifli?" sorusuna, "Aslında hangisi daha zevkli diye soracak olursanız bu takımda oynamak daha zevkli" yanıtını verdi.
Stoperde görev alan Gbamin, "Maçı tek başına domine eden taraf bizdik. İlk 20 dakikada maçı bitirecek pozisyonlarımız vardı. Bitirciliği iyi yapsaydık fişi erken çekebilirdik" dedi. Gbamin, "Hugo ile mi yoksa Bakasetas veya Hamsik ile oynamak mı daha keyifli?" sorusuna, "Aslında hangisi daha zevkli diye soracak olursanız bu takımda oynamak daha zevkli" yanıtını verdi.