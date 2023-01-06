Bugün harika oynadık

Maxi Gomez, "Çok iyi bir maç çıkardık. Harika bir maç oldu bizim adımıza. Karagümrük maçının sıkıntısını üzerimizden atmış olduk. Bizim için önemliydi" dedi. Visca'nın formasını göstermesiyle ilgili olarak da, "Edin harika bir insan, çok önemli bir oyuncu. Çok üzüldük sakatlığını duyduktan sonra. En kısa zamanda geri döneceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.
Maxi Gomez, "Çok iyi bir maç çıkardık. Harika bir maç oldu bizim adımıza. Karagümrük maçının sıkıntısını üzerimizden atmış olduk. Bizim için önemliydi" dedi. Visca'nın formasını göstermesiyle ilgili olarak da, "Edin harika bir insan, çok önemli bir oyuncu. Çok üzüldük sakatlığını duyduktan sonra. En kısa zamanda geri döneceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.