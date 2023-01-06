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Bu adım çok önemli

Abdullah Avcı, zihinsel olarak yorgunluk yaşadıkları bir dönemde net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
Bu adım çok önemli
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımdaki zihinsel yorgunluğun ardından ilaç gibi bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Avcı şunları söyledi: "İyi bir takıma karşı oynadık. Ligin büyük takımlarını İstanbul'da yenmiş. Rakibin analizini yaptığımızda bekleyeceklerini biliyorduk. 4-4- 2'ye döndük. Formasyon değişikliğine çabuk adapte oldular. Oyunu daha önce koparabilirdik. İkinci yarı oyuna müdahale yaptık ve formasyonu değiştirdik. Net bir galibiyet aldık. Hamsik 80'de oyuna giriyor ve girerken heyecanla giriyor. Bu sadakati gösteriyor. Onu da tebrik ediyorum. Oyuncuların yorgunluğundan sonra bu galibiyet iyi geldi" diye konuştu.
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