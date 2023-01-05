📺TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI İZLE | Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında heyecan Karadeniz derbisi ile sürüyor. Trabzonspor ile Giresunspor, Akyazı Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Nefes kesen mücadele öncesinde detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Trabzonspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor-Giresunspor maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

LİGDE 9. RANDEVU

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 3, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı.

Trabzonspor da evinde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı. 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN





AVCI'DAN ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Fatih Karagümrük maçında alınan şok yenilginin ardından kadroda değişime gidecek. Edin Visca'nın sakatlığı ve Bartra'nın kırmızı kart cezası olması dolayısıyla deneyimli teknik adam bir dizi değişim yapacak. Savunmada Bartra'nın yerine Gbamin'in forma giyme ihtimali daha yüksek. Hücum hattında Visca'nın yokluğunda en büyük aday ise Djaniny olarak öne çıkıyor. Naci Ünüvar da bu bölge için ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN