Rekora doğru

Trezeguet, performansıyla parmak ısırtıyor. Bordo-mavili takımın hücumdaki en önemli silahlarından olan Mısırlı sol kanat, Fenerbahçe filelerini sarsarak ligdeki gol sayısını 5'e yükseltmiş ve takımın en skorer ismi olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu toplamda 7 gol + 3 asiste imzasını attı. Ligde bir gol daha atması halinde geride kalan sezon ulaştığı gol sayısını (6) yakalayacak Trezeguet, fileleri 7 kez daha havalandırması halinde kariyer rekorunu kıracak. Geçen haftayı boş geçen Mısırlı, bugün yeniden sahne almak istiyor. 2017-18 sezonunda formasını giydiği Kasımpaşa'da 31 maçta 13 gol atmıştı.

13 PUAN KAZANDIRDI

Karadeniz devinin hücum bölgesindeki en önemli kozu olan Trezeguet, son olarak Fenerbahçe derbisinde şık bir golle ağları sarstı. Fırtına, Trezeguet'nin gol attığı 5 lig maçının 4'ünü kazanırken, 1'inde sahadan beraberlikle ayrıldı.