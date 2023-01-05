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Maxi Gomez: Gol atamadığınız her an...

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Maxi Gomez, hem savunma hem de hücum anlamında güzel bir maç çıkardıklarını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 23:56
Maxi Gomez: Gol atamadığınız her an...
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da takımın forvet oyuncusu Gomez, takım olarak çok iyi iş çıkardıklarını belirterek, "Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Arkadaşlarım gerçekten iyi bir mücadele verdiler. Santrfor oyuncularını en mutlu eden şey tabii ki takıma katkının yanında gol atmak. Ben de gol atarak, takıma katkıda bulunmak istiyorum. O pozisyonda top aslında 2 defa bana geldi. İyi de kafa vuruşu yaptığımı düşünüyorum ama kaleci de iyi kurtarışlar yaptı. Üçüncü top geldiğinde arka direkte bekledim, golü atabilmiş oldum. Çünkü gol atamadığınız her an insanı biraz kızdırır. Santrfor oyuncusu mutlaka golü atmak ister. Gol attığım için çok mutluyum. Ama daha da mutlu eden şey takıma katkıda bulunmak" ifadelerini kullandı.
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