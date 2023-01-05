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Bakasetas sabırsız

Geçen sezon Giresunspor maçının son dakikalarında iki penaltı kaçıran Yunan yıldız, bugün galibiyeti getirmek istiyor. Bakasetas çok formda.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Bakasetas sabırsız

Trabzonsporlu Bakasetas, Giresunspor maçı için sabırsızlanıyor. Bu sezon Süper Lig'deki 4 golünü de penaltıdan kaydeden 29 yaşındaki 10 numara, geçen sezon kariyerinin en şansız anlarından birini Giresunspor karşısında yaşamıştı. Bakasetas, geçen yılın 22. haftasında skor 1-1 iken 90. dakika penaltıyı kaçıran ve ardından Giresunspor kalecisinin hatasından dolayı tekrarlanan atışı da değerlendirememişti. Maçın ardından "En zor gecemdi. Taraftarı üzdüm" demişti.

4 GOL ATTI, 4 ASİST YAPTI

Bu sezon 4 gol, 4 asistle oynayan Bakasetas, Karadeniz devinin en büyük hücum silahı olarak görülüyor. Karagümrük'ü boş geçen 29 yaşındaki maestro, Giresunspor'u avlamak istiyor.

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