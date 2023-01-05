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Bahane yok

"Karagümrük maçındaki görüntü bize hiç yakışmadı. Böyle bir şeyin tekrarını asla istemiyorum. 90 dakika mücadele eden, disiplinden kopmayan bir takım olmalı”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Bahane yok

Geçtiğimiz hafta Karagümrük'e yenilerek zirve yarışında yara alan Trabzonspor, bugün Giresunspor maçından mutlak 3 puan bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncuları ile sık sık toplantılar yaparak uyarılarda bulundu. Fenerbahçe derbisinde istediğim her şeyi yaptınız. Karagümrük maçında ise kimseyi tanıyamadım. Derbide futbolun doğrularını yaparak net bir galibiyet alıyorsunuz. Üç gün sonra ise sahada yokları oynuyorsunuz. Bir an önce kendimize gelmeliyiz. Giresun galibiyeti ile hem Karagümrük mağlubiyetini unutalım hem de herkese unutturalım" dediği ifade edildi.

SON ŞAMPİYONUZ

Avcı şöyle devam etti: "Bu forma herkese nasip olmaz. En zor zamanlarda bile bir çıkış yolu bulabiliyoruz. Sahaya kim çıkarsa gerekeni yapmalı. Bahane yok. Bunun için her kulvarda iddialı olmalıyız. Sahada 90 dakika mücadele eden, oyun disiplinine sadık kalan, arkadaşına yardım eden bir oyun istiyorum. Biz son şampiyon takımız ve şampiyon gibi oynamaya devam etmeliyiz. Bunu unutmayın. Rakiplerimiz bize karşı ekstra motive oluyor. Bu nedenle hata yapmamamız gerekiyor. Sahada yüksek enerjiyle oynayan bir Trabzonspor olduğu sürece istediğimiz sonucu alırız. Yeni bir başlangıç için, beyaz sayfa açmak için kazanalım. Yunus Emre SEL

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