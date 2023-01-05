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Adana Demirspor - İstanbulspor CANLI | A. Demirspor İstanbulspor maçı beIN SPORTS 2 CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Istanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta başladı ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte A. Demirspor - İstanbulspor maçı ilk 11'leri, canlı anlatımı ve maç bilgileri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 19:58
Adana Demirspor - İstanbulspor CANLI | A. Demirspor İstanbulspor maçı beIN SPORTS 2 CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri ise sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta başladı ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte merak edilen bu soruların cevapları ve A. Demirspor - İstanbulspor maçı canlı anlatımı...

ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLADI? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Adana Demirspor - İstanbulspor maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.

ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Semih, Manev, Svensson, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Gulbrandsen

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Duhaney, Ologo, Melih, Okan, Emir, Muammer, Ethemi, Eduart Rroca, İbrahim

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