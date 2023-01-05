Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu: İstikrarlılar, iyi bir ekipleri var.

Geçen hafta, yakışmayan bir şekilde oyunun bir bölümünden sonra teslim olduk. Bu bizim için doğru değildi. Edin'i kırığı bizi son derece üzdü. Bazen iş kazası diyebilirsiniz. Bunu dramatik bir maç diyerek bir kenara bıraktık ve Giresunspor maçına hazırlandık."