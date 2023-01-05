Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu: İstikrarlılar, iyi bir ekipleri var.

Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu: İstikrarlılar, iyi bir ekipleri var.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 19:40 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 19:59
Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu: İstikrarlılar, iyi bir ekipleri var.
Trabzonspor, Süper Lig 17. hafta maçında evinde Giresunspor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadele öncesi bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Avcı, rakibin kadrosunun kaliteli olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu:

"Giresunspor, bu yörenin bize yakın bir kulübü. İkinci senesi ligde. Bir alt ligden de yukarı çıkarken Hakan hoca ile devam ettiler. O günden bu yana istikrarlı bir şekilde, belli bir standartları koruyarak devam ediyorlar. İyi bir ekipleri var.

Geçen hafta, yakışmayan bir şekilde oyunun bir bölümünden sonra teslim olduk. Bu bizim için doğru değildi. Edin'i kırığı bizi son derece üzdü. Bazen iş kazası diyebilirsiniz. Bunu dramatik bir maç diyerek bir kenara bıraktık ve Giresunspor maçına hazırlandık."
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