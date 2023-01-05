Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı Giresunspor maçı sonrası konuştu!

Abdullah Avcı Giresunspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Giresunspor'u mağlup etti. Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 22:39 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 22:43
Abdullah Avcı Giresunspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Giresunspor'u mağlup etti. Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

İyi bir takıma karşı oynadık. Ligin büyük takımlarını yenmişler. Analizleri yaptığımızda bekleyeceklerini biliyorduk. 4-4-2'ye döndük. Formasyon değişikliğine çabuk adapte oldular. Oyunu daha önce de koparabilirdik.

Hamsik oyuna girerken heyecanla giriyor. Bu onun sadakati gösteriyor. Abdülkadir büyük mesafe kat ediyor. 90'da savunmaya koşuyla katkı veriyor. Yorgunluklardan sonra bu galibiyet bize iyi geldi.

Taraftar sonuna kadar takıma destek verdi. Yine söylüyorum, bize transfer değil taraftar lazım. Onları burada yoğun şekilde bekliyoruz.

Bir maç kazandık. Biz yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da.

DİĞER
Evlilik bu burçların kapısını çalacak! İşte 2023'te ruh eşlerini bulacak olan kişiler...
YSK'dan seçim malzeme hazırlıklarıyla ilgili açıklama: Erken seçim vurgusu
Fenerbahçe Beko farklı kaybetti!
17. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
17. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu
Trabzonspor farklı kazandı!
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko farklı kaybetti! Fenerbahçe Beko farklı kaybetti! 22:54
Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! 22:38
Al Nassr'da F.Bahçe'yi umutlandıran Ronaldo gelişmesi! Al Nassr'da F.Bahçe'yi umutlandıran Ronaldo gelişmesi! 22:30
Gençlerbirliği'nden çifte takviye Gençlerbirliği'nden çifte takviye 22:08
17. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 17. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 22:06
Trabzonspor farklı kazandı! Trabzonspor farklı kazandı! 22:01
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş Trabzonspor sözleri! Toroğlu'dan flaş Trabzonspor sözleri! 21:11
Zalgiris - F.Bahçe Beko | CANLI Zalgiris - F.Bahçe Beko | CANLI 20:54
Erdinç Sözer: 3 puanı bıraktık! Erdinç Sözer: 3 puanı bıraktık! 20:50
A. Demirspor sahasında gol oldu yağdı! A. Demirspor sahasında gol oldu yağdı! 19:58
Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu! Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu! 19:40
Gaziantep puanı son dakikada aldı! Gaziantep puanı son dakikada aldı! 19:01