Hamsik ve Naci döndü

Trabzonspor'da Hamsik, ülkesinde devlet nişanı aldığı için izinliydi. Naci Ünüvar'ın da gribal enfeksiyonu vardı. Slovak yıldızın izni sona erdi ve dünkü çalışmaya katıldı. Naci de tamamen iyileşti. Genç yıldız da takımla birlikte çalıştı.

İDMANLAR DEVAM ETTİ

Fırtına, Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki çalışmada pas antrenmanı gerçekleştirildi. 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. İdmanın son bölümünde futbolcular çift kale maç yaptılar. Bordo-mavili takım bugün yapacağı idmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.