Haberler Trabzonspor Fırtına maç öncesi tek yürek! Takımı hırs bastı

Fırtına maç öncesi tek yürek! Takımı hırs bastı

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla iki toplantı gerçekleştirdi. Hem hatalarını anlattı hem de motivasyonlarını yukarı çekmek için onlara olan güvenini dile getirdi. Trabzonsporlu oyuncular da gözlerini Giresunspor maçına çevirdiler. 3 puanı alarak camiadan özür dilemeyi düşünen oyuncular hiç olmadığı kadar hırsla çalışıyorlar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Fırtına maç öncesi tek yürek! Takımı hırs bastı

Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Bordo-mavililer bu mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılınca zirve yarışında iddialı bir konuma gelmişti. Bu moralle Karagümrük deplasmanına giden Fırtına, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta bir anda durdu. 90 dakika sonunda sahayı 4-1'lik bir yenilgiyle terk eden bordo-mavililer zirveden bir anda 3 puan daha uzaklaşmış oldu. Ancak Trabzonspor camiası, Karadeniz'in hırçın ve inatçı dalgaları gibi pes etmeye niyetli değil.

TAKIMI HIRS BASTI

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla iki toplantı gerçekleştirdi. Hem hatalarını anlattı hem de motivasyonlarını yukarı çekmek için onlara olan güvenini dile getirdi. Trabzonsporlu oyuncular da gözlerini Giresunspor maçına çevirdiler. 3 puanı alarak camiadan özür dilemeyi düşünen oyuncular hiç olmadığı kadar hırsla çalışıyorlar. İdmanlar maç sertliğinde gerçekleşiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da yüksek motivasyonla çalışan öğrencilerini güçlü sloganlarla destekliyor. Yunus Emre SEL

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