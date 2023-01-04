Haberler Trabzonspor 675 gündür kaybetmiyor

675 gündür kaybetmiyor

Karadeniz Fırtınası, Akyazı’da sert esiyor. Trabzonspor evinde yaklaşık 2 yıldır yenilmiyor. Amaç seriyi sürdürmek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
675 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında son olarak 8 Mart 2021'de Alanya'ya 3-1 kaybetmişti. Bu tarihten sonra oynadığı hiçbir maçta bileğini bükebilen olmadı. Evinde yaklaşık 2 yıldır yenilmeyen bu süreçte 32 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, 20 galibiyet elde etti. 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz Fırtınası, yarın oynanacak maçta Giresunspor'u devirerek yenilmezlik serisini 33 maça çıkarmayı hedefliyor. 675 gündür sahasında namağlup olan bordo-mavililer böylece zirve yarışının da içinde kalmayı hedefliyor. Taraftarın da maça ilgisi oldukça yüksek. Takımı yeniden ayağa kaldırmak için özel tezahüratlar hazırladılar.

EVİNDE HUZURLU

Süper Lig'de Trabzonspor bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. 11 puan topladı. Averajı eksi 3. İçeride ise 7 maç oynadı. 15 puanı hanesine yazdırdı. Averajı artı 5. Sahasındaki maçlarda çok daha rahat ediyor.

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