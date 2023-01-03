Enis Bardhi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. 27 yaşındaki orta saha, takımın başarılı olacağına inandığını belirterek, "Fenerbahçe derbisinin önemini, taraftarlar için neler ifade ettiğinin bilincindeydik. Çok iyi oynayarak kazandık. Ama maalesef Karagümrük'e yenildik. Kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz, kazanarak devam etmek bizim için çok önemliydi. Bazı cephelerde bazen kaybedebilirsiniz ama savaş devam ediyor, bunu savaş olarak nitelendirirsek. Futbol size yeni fırsatlar tanıyor. Önümüzde çok güzel fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirebilirsek çok başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

TRABZONSPOR ÇOK KALİTELİ BİR TAKIM

İspanya Ligi ile Türkiye Ligi'ni kıyaslaması istenen ve Abdullah Avcı'nın kendisini farklı mevkilerde oynatmasının oyununa etkisi sorusunu yanıtlayan Bardhi, "Daha önce oynadığım takımları değerlendirirsem aslında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir takımdan geldim, kaliteli oyuncuları olan, maçları domine etmek isteyen bir takımdı. Trabzonspor da büyük takım. Fazla bir fark göremiyorum. Pozisyon tercihim orta saha ama sahada olmak daha önemli. Sahada olabildiğim, hocamın beni görevlendirdiği her anda takıma katkı verebilmekten dolayı mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

FUTBOLDA ASLA SON YOKTUR

Takımda forma için rekabet olduğunu belirten Bardhi, "Orta sahada çok kaliteli arkadaşlarımız var. Bunlar benim takım arkadaşlarım, mücadele ettiğim isimler değil. Oynayabilmek adına tabii ki rekabet var. Herkes en iyisini yapmaya, sahada olmaya çalışıyor. Mücadele, daha iyi olabilmenin mücadelesi. Çok kaliteli takım arkadaşlarımdan bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bir önceki günden daha iyi olmaya çalışıyorum. Futbolda asla son yoktur" diye konuştu.

TÜRKÇE İLE 6 DİL BİLİYORUM

Birçok dili öğrenmeye çalıştığını söyleyen Bardhi, "5 dil biliyorum. Türkçe'yi de katarsak 6 olacak. Ben anlıyorum ama konuşamıyorum. İspanyolca, İngilizce, Makedonca gibi birçok dil biliyorum ve hepsini öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

SON ŞAMPİYONU YENMEK ÖNEMLİ

Geçen sezonla bu sezonu kıyaslaması istenen Bardhi, "Takıma yeni katılanlar, ayrılanlar oldu. Değişimin yaşandığı yerlerde bazen bu tür sıkıntıların olmasını normal. Geçen sezon burada değildim, iki sezonu karşılaştıramam. Buraya ilk geldiğinizde burayı tanımıyorsunuz, adaptasyon için süreye ihtiyaç oluyor. Maça çıktığınızda bu yıl son şampiyon olarak çıkıyorsunuz ve rakipler son şampiyona karşı en iyi oyunlarını oynamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ARJANTİN'İ DESTEKLİYORDUM

Bardhi, Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmasından ötürü mutluluk duyduğunu dile getirdi ve ekledi: "İdolüm Messi. Messi'den dolayı da Arjantin'i destekledim. Bence dünyanın en iyi oyuncusu. Kupayı herkesten daha fazla hak ediyordu."

ŞEHİRDE HERKES TAKIMLA YAŞIYOR

Trabzon'da ve Trabzonspor'da olmasını değerlendirmesi istenen Kuzey Makedonyalı orta saha, "Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Bana geldiğimde, 'Bu şehir 24 saat futbolla yaşıyor' demişlerdi. Dışarı çıktığımda bunu gördüm. Şehirde herkes takımla yaşıyor. Adaptasyon sürecim de kısa oldu" dedi.

FIRSAT BEKLİYORUM

Futbol anlayışının değiştiğini söyleyen Bardhi, "Tüm pozisyonlarda oyuncuların kalitesi üst düzeyde. Orta sahada da rekabet çok yüksek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Fırsat geldiğinde, şans bulduğumda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. O anın, fırsatın geldiğinde en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.