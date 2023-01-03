Bu yenilgiyi kabullenemiyorum

Teknik direktör Abdullah Avcı, dün sabah antrenman öncesi oyuncularıyla yaklaşık 1 saatlik toplantı gerçekleştirdi. Toplantı nedeniyle idman planlanan saatten yaklaşık 1 saat sonra başlayabildi. Bordo-mavili hocanın toplantıda, görüntülü analizlerle Karagümrük maçını oyuncularına tekrar izlettiği ve "Ben bu mağlubiyeti kabullenemiyorum. Ne yaptık, neleri yapamadık bunları hepimiz göreceğiz. Hatalarımızı tekrarlamayacağız" dediği öğrenildi.

ÇİFT KALE MAÇ OYNANDI

Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınmanın ardından top çalma çalışması gerçekleştirdi. Ardından çift kale maç oynandı. Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

KUSURA BAKMAYIN

Yaklaşık 1 saat geç başlayan antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının yanına gelerek, "Yeni yıl hepimize, Trabzonspor'a tüm güzellikleri ve başarı getirsin. Bir saatlik gecikme oldu, toplantılar vardı. O yüzden kusura bakmayın, biraz uzun sürdü. Onu da bilgilendireyim" dedi.

50 TL'YE MAÇ BİLETİ

Karadeniz devi, Akyazı'da oynanacak Giresunspor maçının biletlerini dün saat 15.00'te satışa sundu. Fiyatlar şöyle: VIP Platin: ₺400, VIP Gold: ₺200, VIP Silver: ₺100, 4. Kategori: Batı: ₺60, 5. Kategori: Doğu: ₺50.