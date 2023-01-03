Haberler Trabzonspor Bu yenilgiyi kabullenemiyorum

Bu yenilgiyi kabullenemiyorum

Avcı, antrenman öncesi oyuncularıyla 1 saatlik toplantı yaparak Karagümrük maçını görsel şekilde analiz etti ve oyuncularına, “Bu yenilgiyi kabullenemiyorum” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
Bu yenilgiyi kabullenemiyorum

Teknik direktör Abdullah Avcı, dün sabah antrenman öncesi oyuncularıyla yaklaşık 1 saatlik toplantı gerçekleştirdi. Toplantı nedeniyle idman planlanan saatten yaklaşık 1 saat sonra başlayabildi. Bordo-mavili hocanın toplantıda, görüntülü analizlerle Karagümrük maçını oyuncularına tekrar izlettiği ve "Ben bu mağlubiyeti kabullenemiyorum. Ne yaptık, neleri yapamadık bunları hepimiz göreceğiz. Hatalarımızı tekrarlamayacağız" dediği öğrenildi.

ÇİFT KALE MAÇ OYNANDI

Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınmanın ardından top çalma çalışması gerçekleştirdi. Ardından çift kale maç oynandı. Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

KUSURA BAKMAYIN

Yaklaşık 1 saat geç başlayan antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının yanına gelerek, "Yeni yıl hepimize, Trabzonspor'a tüm güzellikleri ve başarı getirsin. Bir saatlik gecikme oldu, toplantılar vardı. O yüzden kusura bakmayın, biraz uzun sürdü. Onu da bilgilendireyim" dedi.

50 TL'YE MAÇ BİLETİ

Karadeniz devi, Akyazı'da oynanacak Giresunspor maçının biletlerini dün saat 15.00'te satışa sundu. Fiyatlar şöyle: VIP Platin: ₺400, VIP Gold: ₺200, VIP Silver: ₺100, 4. Kategori: Batı: ₺60, 5. Kategori: Doğu: ₺50.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da beklenen ayrılık! Yıldız oyuncuya Süper Lig'den talip...
Sözleşmeli personel kadroya geçince hangi haklara sahip olacak? Yükselme, harcırah, eş durumundan tayin....
F.Bahçe'de Jesus paniği! Menajerinden randevu alındı
G.Saray'dan sol kanat harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trezeguet yeniden
Fırsatlar var
En düşük, en yüksek ebe maaşı 2023!
En düşük ve en yüksek hemşire maaşı 2023!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Jesus paniği! Menajerinden randevu alındı F.Bahçe'de Jesus paniği! Menajerinden randevu alındı 01:03
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:02
Ronaldo'nun sözleşmesinde Devler Ligi maddesi! Ronaldo'nun sözleşmesinde Devler Ligi maddesi! 00:55
Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor 00:55
Resmi açıklama geldi! Ozan Tufan ve Doğukan Sinik... Resmi açıklama geldi! Ozan Tufan ve Doğukan Sinik... 00:54
G.Saray'da Ozan Kabak hatası yapılmayacak! Yeni sözleşme... G.Saray'da Ozan Kabak hatası yapılmayacak! Yeni sözleşme... 00:54
Daha Eski
Fırtına'ya genç yıldız adayı! Avcı onay verdi Fırtına'ya genç yıldız adayı! Avcı onay verdi 00:54
F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 00:53
Galatasaray Depay transferinde ciddi! Erden Timur... Galatasaray Depay transferinde ciddi! Erden Timur... 00:51
Jesus'un sistemi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i Jesus'un sistemi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i 00:51
G.Saray'da Icardi sevinci! G.Saray'da Icardi sevinci! 00:51
G.Saray maçı tekrar edilecek mi? TFF... G.Saray maçı tekrar edilecek mi? TFF... 00:50