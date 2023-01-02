Trabzonsporlu Enis Bardhi açıklamalarda bulundu

Trabzonspor'un Makedon oyuncusu Enis Bardhi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BARDHI'NIN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Fenerbahçe maçında galibiyetin bilincinde olarak mücadele ettik ve kazandık. Fenerbahçe derbisini kazandıktan sonra aynı şekilde devam etmek isterdik. Fatih Karagümrük maçını kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Ama bazı cepheleri kaybedebiliriz önemli olan savaşı kazanmak.

En çok tercih ettiğim bölge orta saha ama önemli olan sahada olmak. Hocam beni nerede oynatırsa elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

"EN ÖNEMLİ FARKLARDAN BİRİSİ BU"

Takıma yeni katılan oyuncular oldu. Değişimin yaşandığı yerlerde bir süre sıkıntı olması normal. Özellikle deplasmanda rakipleriniz şampiyona karşı mücadele ediyor ve ellerinden geleni yapıyor. Geçen seneye göre en önemli farklardan birisi bu.

"OLUMLU BİR REKABET VAR"

Bizim takımımızda orta sahada olumlu bir rekabet var. Her antrenmanda kendimi geliştirmeye ve daha iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk geldiğimdeki gibi çok iyi hissediyorum. İnsanların takımı ne kadar sahiplendiğini görüyorum. Beni bekleyen o fırsat geldiğinde takım için en iyisini yapmak isteyen bir futbolcuyum.

"İDOLÜM MESSI"

İdolüm Messi. Bu yüzden de Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekledim. Dünya'nın en iyi oyuncusu o. Dünya Kupası tek eksiğiydi, bunu da kazanmayı başardı.

"BURAYI KENDİME YAKIN HİSSEDİYORUM"

Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Buraya geldiğimde ilk anda bana bu şehir 24 saat futbolla yaşar demişlerdi ama ilk başta buna inanmamıştım. Dışarı çıkıp insanlarla konuştuğunuzda herkesin futbolu nasıl iyi bildiğini, yorumladığını görebiliyorsunuz. Şehrin mutluluğu ve mutsuzluğu tamamen takımın aldığı sonuçlara bağlı. Ben de buradan çok uzakta oturan biri değilim. Burayı kendime yakın hissediyorum, bu nedenle adaptasyon sürecim kısa sürdü.