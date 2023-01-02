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Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren fakat beklentilerin altında kalan Fırtına'da takıma takviyeler yapılması planlanıyor. Bu anlamda ise gündeme oldukça dikkat çeken isimler gelmekte. Yaşanan gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip edilmeye başlanmış durumda. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı, "41 milyon Euro'luk bütçeyi, 30 milyon Euro'ya indirmeliyiz" açıklamasından sonra ara transfer döneminde kadroya takviye yapılması beklenmiyordu.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Takvim'de yer alan habere göre Boşnak yıldız Edin Visca'nın yaşadığı şok sakatlık, Marek Hamsik ve Djaniny Semedo'nun ayrılma ihtimalleri nedeniyle yeni bir transfer planlamasına gidildi.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Visca'nın bölgesi için Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik, Alanyalı Efecan Karaca ve Westorla'da oynayan Halil Akbunar'ın ismi geçiyor.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Olympiakos'ta forma giyen Yunan futbolcu Georgios Masouras'ın da yeniden gündeme gelme ihtimali bulunuyor.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Merkez orta saha bölgesi için ise Marek Hamsik'in olası Napoli'ye geri dönme ihtimali üzerine bir hamle yapılacak.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Djaniny Semedo'nun ise Arabistan'dan gelmesi muhtemel teklifi değerlendirmesi durumunda da forvet bölgesi için rekabeti artıracak ancak ekonomik bütçeyi sarsmayacak bir arayışa başlanacak.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Bu isimlerin önümüzdeki günlerde yapılması planlanan transfer komitesi toplantısında karara bağlanması bekleniyor.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Trabzonspor geçen sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Bordo mavililer yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Fakat Fırtına Süper Lig'de yeni sezona istenilen başlangıcı yapamadı.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Son olarak ligde alınan Karagümrük mağlubiyeti sonrası bordo mavili camia transfer konusunda kolları sıvadı.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Gündeme ise sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

İŞTE FIRTINA'NIN LİSTESİNDEKİ OYUNCULARIN KARİYERLERİ

Doğukan Sinik, kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. Ardından Kemerspor'a kiralandı. Kemerspor'dan Antalyaspor'a geri dönen oyuncu 20 Temmuz 2022 tarihinde İngiliz ekibi Hull City'nin yolunu tuttu.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Ana mevkisi orta sahanın solu olan Doğukan, merkez orta saha ve orta sahanın sağında görev alabiliyor.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Halil Akbunar futbola Antalyaspor'un altyapısında başladı. Ardından Göztepe'nin yolunu tuttu. Göztepe'den bir dönem Elazığspor'a kiralandı.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Oyuncu son olarak ise Belçika ekibi Westerlo ile anlaştı.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Ana mevkisi sağ kanat olan Halil Akbunar, yan mevki olarak ise sol kanat ve sol bek olarak görev alabiliyor.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Efecan Karaca futbola Galatasaray altyapısında başladı. Ardından Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor ve Sarıyer takımlarında forma giydi. Oyuncu 2013'ten beri ise Alanyaspor için ter döküyor.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Ana mevkisi sağ kanat olan Efecan Karaca, on numara ve sol kanat olarak görev alabiliyor. Futbolcunun son olarak ise ismi Trabzonspor ile anılıyor.

Trabzonspor'da transfer fırtınası! Yönetim kolları sıvadı

Georgios Masouras futbola ülkesi Yunanistan'ın Apoollon takımında başladı. Ardından Ilysiakos, Panionios takımlarında top koşturdu. Şimdilerde ise Olimpiakos'da top koşturuyor. Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu, sağ kanat olarak görev yapabilmekte.

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