Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, ocak transfer döneminde radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Trabzonspor, öncelikle sakatlanan Edin Visca'ın yerine bir kanat transferi yapacak. Bununla beraber kadro doluluğunu azaltacak bordo mavililer, 5 oyuncuyla yollarını ayıracak. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 09:40
Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Trabzonspor'da transfere dair hareketli günler yaşanıyor.

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Fırtına, ocak transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Bununla beraber, kadro doluluğundan dolayı elindeki 5 oyuncuyla yollarını ayıracak.

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

YUSUF ÜZÜNTÜSÜ
Ayrılacaklar listesinde Yusuf Yazıcı'nın da adı bulunuyor.

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Trabzonspor altyapısından yetişen milli yıldızın kariyeri bu kez istediği gibi gitmedi.

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Yusuf, bonservisinin bulunduğu Lille'e dönecek.

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Öte yandan Trabzonspor'da ayrılacaklar listesi şu şekilde oldu:

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Djaniny

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Denswil

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Yusuf Yazıcı

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Larsen

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Yusuf Erdoğan

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

VISCA YERİNE SERDAR OLABİLİR
Yaşanan bu gelişmelerle beraber, yapılacak takviyeler de belli oldu.

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Fırtına, en az Visca kadar takıma katkı yapacak bir isim istiyor.

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Abdullah Avcı yönetiminde transferlerle uğraşan Trabzonsporlu kurmayların hedefindeki isimlerden biri, Serdar Gürler.

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Serdar, Başakşehir'de rotasyon oyuncusu konumunda bulunuyor.

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Emre Belözoğlu, Serdar'ı 'banko 11 oyuncusu' olarak görmüyor.

Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Trabzonspor, ara transfer sezonunda Serdar için nabız yoklayacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da transfer fırtınası!
Fırtına'nın en büyük rakibi yol!
İstanbul su kesintisi olan ilçeler 2 Ocak 2023 - Sular ne zaman gelecek?
Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (2 Ocak 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montpellier - Marsilya maçı saat kaçta? Montpellier - Marsilya maçı saat kaçta? 09:41
Fırtına'da 5 ayrılık 1 transfer! Fırtına'da 5 ayrılık 1 transfer! 09:39
Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 09:38
Strasbourg - Troyes maçı saat kaçta? Strasbourg - Troyes maçı saat kaçta? 09:35
Brentford - Liverpool maçı saat kaçta? Brentford - Liverpool maçı saat kaçta? 09:30
Bonservisi belli oldu! Bu rakama satılabilir Bonservisi belli oldu! Bu rakama satılabilir 09:27
Daha Eski
Dembe Ba'dan Beşiktaşlı isme övgü dolu sözler! Dembe Ba'dan Beşiktaşlı isme övgü dolu sözler! 09:22
F.Bahçe transferde el sıkıştı! İstikrarı... F.Bahçe transferde el sıkıştı! İstikrarı... 09:02
Flaş sözler! "Zirve yarışına ortak olması için..." Flaş sözler! "Zirve yarışına ortak olması için..." 07:51
Çarpıcı yorum! "Lehine bir sonuç olanaksız" Çarpıcı yorum! "Lehine bir sonuç olanaksız" 07:43
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:01
'Jesus onun transferi için her şeyi yapacak!' 'Jesus onun transferi için her şeyi yapacak!' 00:58