Trabzonspor'da 5 ayrılık 1 transfer! Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler

Trabzonspor'da transfere dair hareketli günler yaşanıyor.
Trabzonspor'da transfere dair hareketli günler yaşanıyor.
Fırtına, ocak transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Bununla beraber, kadro doluluğundan dolayı elindeki 5 oyuncuyla yollarını ayıracak.
YUSUF ÜZÜNTÜSÜ
Ayrılacaklar listesinde Yusuf Yazıcı'nın da adı bulunuyor.
Trabzonspor altyapısından yetişen milli yıldızın kariyeri bu kez istediği gibi gitmedi.
Yusuf, bonservisinin bulunduğu Lille'e dönecek.
Öte yandan Trabzonspor'da ayrılacaklar listesi şu şekilde oldu:
Djaniny
Denswil
VISCA YERİNE SERDAR OLABİLİR
Yaşanan bu gelişmelerle beraber, yapılacak takviyeler de belli oldu.
Fırtına, en az Visca kadar takıma katkı yapacak bir isim istiyor.
Abdullah Avcı yönetiminde transferlerle uğraşan Trabzonsporlu kurmayların hedefindeki isimlerden biri, Serdar Gürler.
Serdar, Başakşehir'de rotasyon oyuncusu konumunda bulunuyor.
Emre Belözoğlu, Serdar'ı 'banko 11 oyuncusu' olarak görmüyor.
Trabzonspor, ara transfer sezonunda Serdar için nabız yoklayacak.
Serdar Gürler'in şartlarına bakılacak.
Yıldız isim, daha önce de Trabzonspor'da forma giymişti.