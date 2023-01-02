Trabzonspor Giresunspor maçına 3 eksikle çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü Bitexen Giresunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basına açık tutulan antrenmana, sakatlıkları bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz, gribal enfeksiyon geçiren Naci Ünüvar ve izinli olan Marek Hamsik katılmadı. Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kısmi olarak takımla, Yusuf Erdoğan da kondisyon salonunda çalıştı.

Yaklaşık 1 saat geç başlayan antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının yanına gelerek, "Yeni yıl hepimize, Trabzonspor'a tüm güzellikleri ve başarı getirsin. Bir saatlik gecikme oldu, toplantılar vardı. O yüzden kusura bakmayın, biraz uzun sürdü. Onu da bilgilendireyim." ifadesini kullandı.

Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınmanın ardından top çalma çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, 3 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.