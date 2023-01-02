Lahtimi şans bekliyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son iki karşılaşmada 21 kişilik kadroya dahi almadığı Lahtimi, Visca'nın da sakatlanmasıyla birlikte sağ kanatta kendisine bir şans doğmasını bekliyor. Avcı'nın, "Keşke kampı kaçırmasaydı" dediği 21 yaşındaki Faslı sağ kanadın devre arasında ayrılma ihtimali de var.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son iki karşılaşmada 21 kişilik kadroya dahi almadığı Lahtimi, Visca'nın da sakatlanmasıyla birlikte sağ kanatta kendisine bir şans doğmasını bekliyor. Avcı'nın, "Keşke kampı kaçırmasaydı" dediği 21 yaşındaki Faslı sağ kanadın devre arasında ayrılma ihtimali de var.