Trabzonspor'un en büyük rakibi yol! İşte o çarpıcı detay

Spor Toto Süper Lig'de 15 hafta geride kaldı.
Şampiyonluk yarışı yavaş yavaş ısınırken, takımlar en ufak detayları bile avantajlarına çevirmenin hesaplarını yapıyor.
Özellikle İstanbul takımlarının bu yarışta çok bariz bir avantajı var.
Spor Toto Süper Lig'de 15 hafta geride kaldı.
Şampiyonluk yarışı yavaş yavaş ısınırken, takımlar en ufak detayları bile avantajlarına çevirmenin hesaplarını yapıyor.
Özellikle İstanbul takımlarının bu yarışta çok bariz bir avantajı var.
Çünkü Süper Lig'de şu anda 8 İstanbul takımı yarışıyor.
Ligin neredeyse yarısının İstanbul sınırları içerisinde oynanıyor olması ilginç istatistikleri de beraberinde getirdi.
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa, Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor, Süper Lig'deki İstanbul takımları.
İSTANBUL'DA 144 MAÇ!
19 takımlı ligde bu sezon toplam 324 maç oynanacak.
Bu maçlardan 144'ü İstanbul'da, 36'sı ise Alanyaspor ve Antalyaspor'un kenti Antalya'da.
Trabzon, Konya, Adana, Sivas, Hatay, Kayseri, Gaziantep, Giresun ve Ankara'da ise 18'er müsabaka var.
Süper Lig'in yeni yapısı en çok İstanbul takımlarına yarıyor.
İstanbul ekipleri 36 maçın 25'ini, sadece birkaç kilometre mesafe kat ederek İstanbul'da oynayacak, sadece 11 kez İstanbul dışına çıkacak.
Türkiye Kupası'nda Ümraniye ile eşleşen Trabzonspor'a yeni bir İstanbul seyahati gözüktü.
EN AZ YOLCULUK İSTANBUL EKİPLERİNİN: 9 BİN 353 KM
En az deplasman yolculuğunu ise İstanbul ekipleri yapacak. Özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor gibi takımlar sezonun büyük kısmını, neredeyse sadece tesislerden statlara geçişteki birkaç kilometrelik yolculuklarla tamamlayacaklar. Bu da büyük bir şans.
ORTALAMA 10 BİNİN ALTINDA
İstanbul takımları, en uzak deplasmanlar olan Gaziantep (1.140 km) ve Hatay (1.110 km) deplasmanları dahil sezon boyunca toplamda 9 bin 353 km yol kat edecekler. (Antalya (700*2=1400), Trabzon 1.050, Konya 700, Adana 930, Sivas 880, Hatay 1.110, Kayseri 775, Gaziantep 1.140, Giresun 928, Ankara 440 km).
KUPA İLE FARK İYİCE AÇILDI
Ligde İstanbul'a en uzak şehir olan Gaziantep FK (İstanbul- Gaziantep arası 1140 km).
Ancak Gaziantep, Antalya ve Hatay deplasmanları nedeniyle km anlamında Trabzonspor'un gerisinde kalıyor.
Diğer deplasmanlar da hesaba katıldığında bordomavili takım Türkiye Kupası da baz alındığında toplamda 17 bin 046 deplasman kilometresi kat edecek.
TRABZONSPOR KAÇ KM YOL YAPACAK?
İstanbul (ligde 8 kez) 8400
İstanbul (1 kez Ümraniye kupa) 1050
Antalya (2 kez) 2318
Gaziantep FK 790
Konya 889
Adana 892
Sivas 390
Hatay 860
Kayseri 590
Giresun 137
Ankara 730
TOPLAM: 17046
GALATASARAY KAÇ KM YOL YAPACAK?
Antalya (2 kez) 1400
Trabzon 1050
Konya 700
Adana 930
Sivas 880
Hatay 1110
Kayseri 775
Giresun 928
Ankara 440
G.Antep 1140
TOPLAM: 9353
Trabzonspor ile ilgili ortaya çıkan yol detayı gündeme oturmuş durumda.