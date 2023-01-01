Trezeguet kaldığı yerden

Ligde 2 maçlık gol serisine Karagümrük karşısında ara veren Trezeguet, Giresun maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmek istiyor... Mısırlı yıldız, ligde 5 golle bu sezon takımın en skorer ismi durumunda. Ayrıca 3 de asist yapan 28 yaşındaki oyuncu, 9 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak... Trezeguet, 2017- 18 sezonunda Kasımpaşa'da 31 maçta 13 gol atmıştı.
Ligde 2 maçlık gol serisine Karagümrük karşısında ara veren Trezeguet, Giresun maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmek istiyor... Mısırlı yıldız, ligde 5 golle bu sezon takımın en skorer ismi durumunda. Ayrıca 3 de asist yapan 28 yaşındaki oyuncu, 9 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak... Trezeguet, 2017- 18 sezonunda Kasımpaşa'da 31 maçta 13 gol atmıştı.