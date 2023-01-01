TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Abdullah Avcı çok istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bordo-mavililer, Dünya Kupası arası sonrası çıktığı ilk lig maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.
Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Fatih Karagümrük'e karşı beklenmedik bir yenilgi alan Fırtına'da Edin Visca'dan kötü haber geldi.
Karşılaşmada sakatlanarak oyun dışı kalan tecrübeli yıldızın yapılan kontrolleri sonras köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı.
Trabzonspor'da bu sakatlık sonrası transfer stratejisi yeniden belirlendi.
Boşnak yıldız Edin Visca'nın Karagümrük ile oynanan maçta köprücük kemiğini kırması sonrasında sağ kanat transferi ilk sıraya çekildi.
YENİDEN EFECAN KARACA
Takvim'in haberine göre; Trabzonspor daha önce de gündeme gelen Alanyasporlu yıldız futbolcu Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da 33 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini çok istediği öğrenildi.
Süper Lig'in en istikrarlı futbolcularından biri olarak dikkatleri çeken Efecan Karaca, bu sezon 11 Süper Lig maçında forma giyerken 1 gol ve 3 asiste imza atmıştı.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro...
O DA ÇOK İSTİYOR
Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız futbolcunun da Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Futbola Galatasaray altyapısından baş- layan Efecan Karaca; Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor ve Sarıyer gibi takımların da formasını giydi.
Bilindiği gibi Trabzonspor, Alanyaspor'dan daha önce Yunan orta saha oyuncuları Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas'ı almıştı.
Efecan Karaca'nın adı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile de anılmıştı.
8 KEZ MİLLİ OLDU
Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, 8 kez A Milli Takım forması giydi. Bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.