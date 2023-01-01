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TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Abdullah Avcı çok istiyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanan Edin Visca'nın köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı. Boşnak yıldızın sakatlığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Süper Lig'in yıldızına kanca attı. İşte o isim ve detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

Bordo-mavililer, Dünya Kupası arası sonrası çıktığı ilk lig maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Fatih Karagümrük'e karşı beklenmedik bir yenilgi alan Fırtına'da Edin Visca'dan kötü haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

Karşılaşmada sakatlanarak oyun dışı kalan tecrübeli yıldızın yapılan kontrolleri sonras köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

Trabzonspor'da bu sakatlık sonrası transfer stratejisi yeniden belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

Boşnak yıldız Edin Visca'nın Karagümrük ile oynanan maçta köprücük kemiğini kırması sonrasında sağ kanat transferi ilk sıraya çekildi.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

YENİDEN EFECAN KARACA

Takvim'in haberine göre; Trabzonspor daha önce de gündeme gelen Alanyasporlu yıldız futbolcu Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da 33 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini çok istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

Süper Lig'in en istikrarlı futbolcularından biri olarak dikkatleri çeken Efecan Karaca, bu sezon 11 Süper Lig maçında forma giyerken 1 gol ve 3 asiste imza atmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro...

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

O DA ÇOK İSTİYOR

Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız futbolcunun da Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

Futbola Galatasaray altyapısından baş- layan Efecan Karaca; Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor ve Sarıyer gibi takımların da formasını giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

Bilindiği gibi Trabzonspor, Alanyaspor'dan daha önce Yunan orta saha oyuncuları Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas'ı almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

Efecan Karaca'nın adı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile de anılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da Edin Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor

8 KEZ MİLLİ OLDU

Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, 8 kez A Milli Takım forması giydi. Bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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