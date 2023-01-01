Eren’den büyük başarı

Sezon başında Kasımpaşa'dan alınan Eren Elmalı, 2022 yılında dünyada toplam dakika bazında en fazla süre alan Türk futbolcular sıralamasında ilk 3'e girdi. Elmalı, 4 bin 132 dakikayla bu onuru yakaladı. Listenin birinci sırasında Rotterdam forması giyen Daniel Barlaser (4 bin 611) yer alırken, 2. sırayı İnter'deki temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu (4 bin 173) aldı.
Sezon başında Kasımpaşa'dan alınan Eren Elmalı, 2022 yılında dünyada toplam dakika bazında en fazla süre alan Türk futbolcular sıralamasında ilk 3'e girdi. Elmalı, 4 bin 132 dakikayla bu onuru yakaladı. Listenin birinci sırasında Rotterdam forması giyen Daniel Barlaser (4 bin 611) yer alırken, 2. sırayı İnter'deki temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu (4 bin 173) aldı.