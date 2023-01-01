Djaniny Arabistan’a

Sezon başında sözleşmesi uzatılan Djaniny Semedo ile Arabistan ve Meksika kulüpleri ilgileniyor... Al Hilal kulübünün daha önce de kadrosuna katmak istediği tecrübeli forvet oyuncusu için 2.5 milyon euro civarında bir teklif yapacağı gelen haberler arasında... 31 yaşındaki Djaniny bu sezon forma giydiği 20 maçta 1 asist yapabildi.
Sezon başında sözleşmesi uzatılan Djaniny Semedo ile Arabistan ve Meksika kulüpleri ilgileniyor... Al Hilal kulübünün daha önce de kadrosuna katmak istediği tecrübeli forvet oyuncusu için 2.5 milyon euro civarında bir teklif yapacağı gelen haberler arasında... 31 yaşındaki Djaniny bu sezon forma giydiği 20 maçta 1 asist yapabildi.