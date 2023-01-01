Haberler Trabzonspor Djaniny Arabistan’a

Djaniny Arabistan’a

Sezon başında sözleşmesi uzatılan Djaniny Semedo ile Arabistan ve Meksika kulüpleri ilgileniyor... Al Hilal kulübünün daha önce de kadrosuna katmak istediği tecrübeli forvet oyuncusu için 2.5 milyon euro civarında bir teklif yapacağı gelen haberler arasında... 31 yaşındaki Djaniny bu sezon forma giydiği 20 maçta 1 asist yapabildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Djaniny Arabistan’a
Sezon başında sözleşmesi uzatılan Djaniny Semedo ile Arabistan ve Meksika kulüpleri ilgileniyor... Al Hilal kulübünün daha önce de kadrosuna katmak istediği tecrübeli forvet oyuncusu için 2.5 milyon euro civarında bir teklif yapacağı gelen haberler arasında... 31 yaşındaki Djaniny bu sezon forma giydiği 20 maçta 1 asist yapabildi.
DİĞER
Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan aşk pozları! Yeni yılı Venedik'te karşılayacak çift aşk tazeledi!
Herkesin tanıdığı sosyetiğin yasak aşk zinciri ortaya çıktı! Ünlü güzelin kocası bir erkek ve bir kadınla...
Dele Alli yerine o geliyor!
Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Visca'nın alternatifi Süper Lig'den! Avcı çok istiyor
Yeniden Masouras
Milli Piyango son dakika 50 bin TL kazanan numaralar!
Milli Piyango son dakika 20 bin TL kazanan numaralar!
Milli Piyango çekilişi başladı - İşte 10 bin TL kazandıran numaralar
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü maçta kazanan Arsenal 6 gollü maçta kazanan Arsenal 22:35
Villarreal geriden gelerek kazandı Villarreal geriden gelerek kazandı 21:56
Villarreal geriden gelerek kazandı Villarreal geriden gelerek kazandı 21:56
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 21:39
G.Saray'dan Fransız kanat hamlesi! G.Saray'dan Fransız kanat hamlesi! 21:30
Kaan Ayhan için dev kapışma! Kaan Ayhan için dev kapışma! 21:30
Daha Eski
Karar verildi! Cicaldau için istenen rakam... Karar verildi! Cicaldau için istenen rakam... 21:30
İki ezeli rakip o golcüyü istiyor! İki ezeli rakip o golcüyü istiyor! 21:30
Ronaldo'dan sonra Icardi bombası! Flaş iddia Ronaldo'dan sonra Icardi bombası! Flaş iddia 21:30
Bedava dünya yıldızı! İşte o isimler Bedava dünya yıldızı! İşte o isimler 21:30
4 büyükler stoper yarışında! 4 büyükler stoper yarışında! 21:29
F.Bahçe'ye Viking orta saha! F.Bahçe'ye Viking orta saha! 21:29