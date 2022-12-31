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Visca'nın yerine iki formül

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 maç kaçıracak Edin Visca'nın yerine sağ kanatta kimin oynayacağı şu an için belirsiz. İki farklı çözüm gündemde. İlk formüle göre Abdullah Avcı, Trezeguet'yi daha önce olduğu gibi sağ kanada çekecek ve solda Naci Ünüvar'a görev verecek. Diğer formülde ise son iki maçtaki gibi Djaniny'yi sağ kanatta görevlendirip Trezeguet-Gomez-Djaniny üçlüsü ile hücum hattı oluşturacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Visca'nın yerine iki formül
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 maç kaçıracak Edin Visca'nın yerine sağ kanatta kimin oynayacağı şu an için belirsiz. İki farklı çözüm gündemde. İlk formüle göre Abdullah Avcı, Trezeguet'yi daha önce olduğu gibi sağ kanada çekecek ve solda Naci Ünüvar'a görev verecek. Diğer formülde ise son iki maçtaki gibi Djaniny'yi sağ kanatta görevlendirip Trezeguet-Gomez-Djaniny üçlüsü ile hücum hattı oluşturacak.
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