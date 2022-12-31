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Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 4-1'lik Karagümrük yenilgisi sonrası harekete geçti. Karşılaşmada yapılan hatalarla ilgili geniş ve detaylı bir dosya hazırlığı içinde olan deneyimli hoca, hedefi öze dönüş olarak belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Tarihi şampiyonluk sezonunda ilk 15 haftada 39 puan toplayıp en yakın rakibine bu dönemde 12 puan fark atan ve zirvede tek başına ilerleyen Trabzonspor, bu sezon ise 15 maçta 26 puan toplayıp zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.


Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

AVCI İLE İLK...

Karadeniz ekibi Abdullah Avcı döneminde ilk kez üst üste maç kazanamadığı bir sezon yaşıyor.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Trabzonspor'un Karagümrük karşısında aldığı farklı yenilgi, takımda birçok planının değişmesine neden olacak.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Maçta tecrübeli futbolcu Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık, Bartra'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle hafta içinde oynanacak Giresunspor maçında Abdullah Avcı farklı bir kadro tercih edecek.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

BARTRA'NIN YERİNE GBAMIN...

Takvim'in haberine göre bordo-mavili takımda kart cezalısı olduğu için Giresunspor maçında forma giyemeyecek olan Marc Bartra'nın yerine Gbamin sağ stoperde forma giyecek.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Teknik patron Abdullah Avcı, kamp süresi boyunca bu oyuncuyu stoperde denemişti.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

AVCI'NIN YENİ FORMÜLÜ

Visca'nın bölgesi için iki farklı formül gündemde.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

İlk formüle göre teknik ekip, Trezeguet'yi daha önce olduğu gibi sağ kanata çekecek ve sol kanatta Naci Ünüvar'a görev verecek.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Diğer formülde ise Avcı son iki maçtaki gibi Djaniny'yi sağ kanatta görevlendirip Trezeguet-Gomez-Djaniny üçlüsüyle hücum hattını oluşturacak.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

PERFORMANSI DÜŞENLER

Bu arada Larsen'in tekrar 11'e dönmesi beklenirken, sol bek bölgesinde ise Eren Elmalı'yla rekabete giren Arif Boşluk'a, "Kendini hazırla" denildi.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Öte yandan Fırtına'da Enis Bardhi de ilk 11'de düzenli olarak forma giymeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Trabzonspor'da Avcı, Dünya Kupası arasında özellikle ön alan presi yüksek oyun sistemleri denemişti.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Avcı'nın lige verilen arada en çok memnun kaldığı iki isim Naci ve Arif Boşluk olmuştu.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Eren'in kademe hatası nedeniyle yedek kulübesine çekilmesi gündemde.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Hücum opsiyonu olarak ise Naci'nin Samsun maçı performansı tam not almıştı.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Avcı bu noktada Giresunspor maçında ön alan presini de deneyebilir.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Visca'sız sistemde ön alan presinin nasıl sonuç vereceği merak ediliyor.

Trabzonspor'da değişim zamanı! Yeni hedef belirlendi

Arif'in de bu sistemdeki performansı gelecek adına Avcı'nın yakın takibinde olacak.

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