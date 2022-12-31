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Mecburi değişim

Vısca'nın yaşadığı şok sakatlık, Bartra'nın ise yediği kırmızı kart nedeniyle gelecek hafta içinde oynanacak Giresunspor maçı öncesi ilk 11'de mecburi bir değişim olacak. Ayrıca Abdullah Avcı'nın bazı oyuncuların bireysel performanslarından ötürü de değişim planladığı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Mecburi değişim
Vısca'nın yaşadığı şok sakatlık, Bartra'nın ise yediği kırmızı kart nedeniyle gelecek hafta içinde oynanacak Giresunspor maçı öncesi ilk 11'de mecburi bir değişim olacak. Ayrıca Abdullah Avcı'nın bazı oyuncuların bireysel performanslarından ötürü de değişim planladığı belirtildi.
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