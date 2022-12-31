TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da bir ilk! Abdullah Avcı döneminde...

Spor Toto Süper Lig'deki 15.maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 yenilen Trabzonspor, geçen sezonu adeta mumla arıyor.
Tarihi şampiyonluk sezonunda ilk 15 haftada 39 puan toplayıp en yakın rakibine bu dönemde 12 puan fark atan ve zirvede tek başına ilerleyen bordo-mavililer, bu sezon ise 15 maçta 26 puan toplayıp zirvenin ise 7 puan gerisinde kaldı.
Karadeniz devi geçen sezon 15 haftada 12 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup ilerlerken bu sezon ise 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.