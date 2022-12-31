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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da bir ilk! Abdullah Avcı döneminde...

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda beklentilerin altında kaldı. Bordo mavililerde son olarak Fatih Karagümrük deplasmanında alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası ortaya çıkan istatistikler gündem olmuş durumda. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Spor Toto Süper Lig'deki 15.maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 yenilen Trabzonspor, geçen sezonu adeta mumla arıyor.

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TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Tarihi şampiyonluk sezonunda ilk 15 haftada 39 puan toplayıp en yakın rakibine bu dönemde 12 puan fark atan ve zirvede tek başına ilerleyen bordo-mavililer, bu sezon ise 15 maçta 26 puan toplayıp zirvenin ise 7 puan gerisinde kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Karadeniz devi geçen sezon 15 haftada 12 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup ilerlerken bu sezon ise 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

EN SIKINTILI DÖNEM

Trabzonspor, geçen sezon 31 gol atıp 11 gol yerken bu sezon ise 22 gol atıp kalesinde 20 gol gördü.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Şampiyonluk sezonunda rakiplerine adeta kök söktüren bordo-mavililer, 38 maçlık periyotta kalesinde 4 ve üzeri gol görmezken bu sezon aldığı 3 yenilgisinin ikisinde 5-2 ve 4-1'lik skorlar çıktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Geçen sezonu arayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı dönemindeki en sıkıntılı süreci geçiriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Bordo-mavililerin, Avcı göreve geldikten sonra ilk kez üst üste 3 maç kazanamadığı bir sezonu yaşaması da dikkat çekti.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

LİDERLİKTEN 6. SIRAYA

Karadeniz devi, uzun süreli şampiyonluk hasretine son verdiği geçen sezonun 15 haftalık döneminde 12 galibiyet, 3 beraberlik alarak 39 puanla lider durumdaydı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Bu sezon 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 26 puanla 6. sırada kendine yer bulabildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

KALESİ DÜŞTÜ

Fırtına, ilk 15 haftalık dönemde bu sezon daha az gol attı, daha fazla gol kalesinde gördü.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Bordo-mavililer, geçen sezon toplam 31 gol atıp 11 gol yerken; bu sezon 22 gol atıp 20 gole engel olamadı. Böylelikle 9 gol az atan Karadeniz devi, 9 gol de fazla yedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

NEŞTERİ VURACAK

Takımda performansa bağlı değişimler de yaşanabilir.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Sağ bekte son Fatih Karagümrük maçına 11'de başlayan Hüseyin'in yerine Larsen'in 11'e dönmesi beklenirken, sol bek bölgesinde ise Eren Elmalı'yla rekabete giren Arif Boşluk'a, "Kendini hazırla" denildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Trabzonspor'da yaşanan gelişmeler taraftarları da hayal kırıklığına uğratmış durumda.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet camiayı bir hayli mutlu etmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Fakat son olarak Fatih Karagümrük deplasmanında alınan 4-1'lik sonuç gündeme oturdu.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Bordo mavililerde yapılacak transfer hamleleri de merak konusu haline geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | İstikrarsız Fırtına! Geçen sezonun ardından...

Trabzonspor'un yeni sezonda şampiyonluk yarışından kopmamak adına kadroya takviyeler yapılması bekleniyor.

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