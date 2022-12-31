Trabzon'da, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında, "Her zaman her yerde okuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzonspor iş birliğinde Akyazı Stadı'nda organize edilen programda, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan 1461 öğrenci tribünlerde kitap okudu.
Trabzon'da, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında, "Her zaman her yerde okuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzonspor iş birliğinde Akyazı Stadı'nda organize edilen programda, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan 1461 öğrenci tribünlerde kitap okudu.