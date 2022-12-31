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Her yerde okuyoruz

Trabzon'da, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında, "Her zaman her yerde okuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzonspor iş birliğinde Akyazı Stadı'nda organize edilen programda, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan 1461 öğrenci tribünlerde kitap okudu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Her yerde okuyoruz
Trabzon'da, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında, "Her zaman her yerde okuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzonspor iş birliğinde Akyazı Stadı'nda organize edilen programda, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan 1461 öğrenci tribünlerde kitap okudu.
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