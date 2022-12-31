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Dorukhan sevinci

5. haftada Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menüsküs yırtığı tanısıyla ameliyat olmuştu. Bölgede enfeksiyon meydana gelince ikinci kez bıçak altına yatmıştı. Abdullah Avcı, 26 yaşındaki merkez orta sahanın sezonu kapattığını duyurmuştu. Ancak 1.80 boyundaki yıldızın çok hızlı bir iyileşme sürecinde olduğu ve 10 maç sonra sahalara dönebileceği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Dorukhan sevinci
5. haftada Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menüsküs yırtığı tanısıyla ameliyat olmuştu. Bölgede enfeksiyon meydana gelince ikinci kez bıçak altına yatmıştı. Abdullah Avcı, 26 yaşındaki merkez orta sahanın sezonu kapattığını duyurmuştu. Ancak 1.80 boyundaki yıldızın çok hızlı bir iyileşme sürecinde olduğu ve 10 maç sonra sahalara dönebileceği belirtildi.
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