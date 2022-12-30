Karagümrük maçında köprücük kemiği kırılan Edin Visca ameliyat oldu... Kulüp doktoru Halil Polat, yaptığı açıklamada, "Visca'nın yapılan görüntülemesinde sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştı. Oyuncumuz bugün (dün) başarılı bir ameliyat geçirdi. Genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacak" dedi... Sezon başında da aynı kolunda kırık meydana gelen Visca 3 ay sahalardan uzak kalmıştı... Geri dönüş süresinin bu kez en az 2 ay olması bekleniyor.