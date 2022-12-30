Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Trabzonspor'da Fenerbahçe zaferinin ardından gelen Fatih Karagümrük yenilgisi keyifleri kaçırdı...
Trabzonspor'da Fenerbahçe zaferinin ardından gelen Fatih Karagümrük yenilgisi keyifleri kaçırdı...
Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede ortaya çıkan istatistikler ise dikkat çekti.
Bordo-mavililer maçı yüzde 68'e 32 topa sahip olma istatistiği ile tamamlarken, attığı 740 pasın 635'inde isabet sağladı.
Bu, bir Süper Lig maçında bu sezon ulaşılan en yüksek pas sayısı oldu...
Ancak bu istatistiklere rağmen Fırtına sahadan 4-1'ik mağlubiyetle ayrıldı.
Bu durum Abdullah Avcı'nın sözlerini akıllara getirdi.
ORTA İSABETİ %17
Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası arasındaki kampta yaptığı açıklamada, "Oyunu ve oyuncu profilini değiştireceğiz.
Ancak hepsinden önemlisi bizim gibi şampiyonluğa oynayan takımların topa en az yüzde 65 oranında sahip olması gerekiyor" demişti...
Bordo-mavililer topa sahip olmasına rağmen Karagümrük'ün 24 pas arasına 6 pas arasıyla karşılık verebildi.
Ortalarda isabet oranı yüzde 17'de kaldı.
Diğer tüm istatistiklerde üstün olan Fırtına, şok yenilgiyle zirve yarışında yara aldı.
EVİNDE KRAL DIŞARDA KAYIP
Süper Lig'de sahasında 32 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, aynı başarıyı deplasmanda gösteremedi...
Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük mağlubiyeti ile birlikte bu sezon dış sahadaki üçüncü yenilgisini aldı.
Deplasmanda bu sezon toplam 8 maça çıkan Karadeniz devi 3 kez kazanabildi;
2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu maçlarda 11 puan alan Fırtına; 13 puan kaybetti.
AVRUPA'DA 4'TE SIFIR
Fırtına, Avrupa kupalarında da dış sahada varlık gösteremedi...
Oynadığı 4 deplasman maçından da eli boş döndü...
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'da Kopenhag'a 2-1 kaybeden bordo-mavililer;
Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2, Monaco'ya 3-1 ve Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.