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Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Trabzonspor, Karagümrük’e karşı ‘pas rekoru’ kırdı ama farklı yenildi. Abdullah Avcı, “Şampiyonluğa oynayanlar topa en az yüzde 65 sahip olmalı!” demişti... Karagümrük karşısında yüzde 68 rakamı yakalanıp, 635 pas yapıldı ancak sonuç hüsran oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Trabzonspor'da Fenerbahçe zaferinin ardından gelen Fatih Karagümrük yenilgisi keyifleri kaçırdı...

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Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede ortaya çıkan istatistikler ise dikkat çekti.

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Bordo-mavililer maçı yüzde 68'e 32 topa sahip olma istatistiği ile tamamlarken, attığı 740 pasın 635'inde isabet sağladı.

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Bu, bir Süper Lig maçında bu sezon ulaşılan en yüksek pas sayısı oldu...

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Ancak bu istatistiklere rağmen Fırtına sahadan 4-1'ik mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Bu durum Abdullah Avcı'nın sözlerini akıllara getirdi.

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

ORTA İSABETİ %17

Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası arasındaki kampta yaptığı açıklamada, "Oyunu ve oyuncu profilini değiştireceğiz.

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Ancak hepsinden önemlisi bizim gibi şampiyonluğa oynayan takımların topa en az yüzde 65 oranında sahip olması gerekiyor" demişti...

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Bordo-mavililer topa sahip olmasına rağmen Karagümrük'ün 24 pas arasına 6 pas arasıyla karşılık verebildi.

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Ortalarda isabet oranı yüzde 17'de kaldı.

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Diğer tüm istatistiklerde üstün olan Fırtına, şok yenilgiyle zirve yarışında yara aldı.

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

EVİNDE KRAL DIŞARDA KAYIP

Süper Lig'de sahasında 32 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, aynı başarıyı deplasmanda gösteremedi...

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük mağlubiyeti ile birlikte bu sezon dış sahadaki üçüncü yenilgisini aldı.

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Deplasmanda bu sezon toplam 8 maça çıkan Karadeniz devi 3 kez kazanabildi;

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Söz konusu maçlarda 11 puan alan Fırtına; 13 puan kaybetti.

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

AVRUPA'DA 4'TE SIFIR

Fırtına, Avrupa kupalarında da dış sahada varlık gösteremedi...

Trabzonspor rekor kırarak yenildi!

Oynadığı 4 deplasman maçından da eli boş döndü...

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