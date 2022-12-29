TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yedek golcü arayışında olduğu ifade edildi.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yedek golcü arayışında olduğu ifade edildi.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, uygun şartlar oluşursa Maxi Gomez'e destek atacak bir golcü arıyor.
U-21 statüsünde oynayabilecek oyuncu olması şu an için en makulu...
Avcı'nın scoutları dünyanın dört bir yanından forvet oyuncularını takip ediyor.
Göze çarpanlardan birisi Argentinos II takımında forma giyen 2003 doğumlu golcü Lautaro Ovando oldu.
Arjantinli, genç milli takımlarda 8 maçı oynadı.
TFF'nin getirdiği U-21 statüsünde oynayabilmesi için U-14 ila U-21 arasında en az 10 milli maç oynaması gerekiyor.
Kulüp profesyonelleri genç milli takım statüsü için daha alt yaş milli takımlarına kadar indi.
YENİ JULIAN ALVAREZ
1.72 boyundaki golcü oyuncunun ana mevki santrfor.
Aynı zamanda kanat ve 10 numarada oynayabiliyor.
Oyun tarzıyla Arjantin Milli Takımı'nın genç yıldızı Julian Alvarez'i andırıyor.
Abdullah Avcı 19 yaşındaki oyuncuya onay verdi.
Hem daha çok pivot tarzında oynayabilen Maxi Gomez'in yedeği olarak görüyor, hem de tek başına oynatabileceğini düşünüyor.
LAUTARO OVANDO KİMDİR?
10 Şubat 2003 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Argentinos altyapısında başladı.
Forvet hattında forma giyen Ovando, santrfor olarak görev yapıyor.
1.72 cm boyundaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 250 bin euro...