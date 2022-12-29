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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yedek golcü talebinde bulundu. Bordo-mavililerin scout ekibi ise Arjantinli o ismi önerdi. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 14:36
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yedek golcü arayışında olduğu ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, uygun şartlar oluşursa Maxi Gomez'e destek atacak bir golcü arıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

U-21 statüsünde oynayabilecek oyuncu olması şu an için en makulu...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

Avcı'nın scoutları dünyanın dört bir yanından forvet oyuncularını takip ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

Göze çarpanlardan birisi Argentinos II takımında forma giyen 2003 doğumlu golcü Lautaro Ovando oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

Arjantinli, genç milli takımlarda 8 maçı oynadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

TFF'nin getirdiği U-21 statüsünde oynayabilmesi için U-14 ila U-21 arasında en az 10 milli maç oynaması gerekiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

Kulüp profesyonelleri genç milli takım statüsü için daha alt yaş milli takımlarına kadar indi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

YENİ JULIAN ALVAREZ

1.72 boyundaki golcü oyuncunun ana mevki santrfor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

Aynı zamanda kanat ve 10 numarada oynayabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

Oyun tarzıyla Arjantin Milli Takımı'nın genç yıldızı Julian Alvarez'i andırıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

Abdullah Avcı 19 yaşındaki oyuncuya onay verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

Hem daha çok pivot tarzında oynayabilen Maxi Gomez'in yedeği olarak görüyor, hem de tek başına oynatabileceğini düşünüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

LAUTARO OVANDO KİMDİR?

10 Şubat 2003 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü

Profesyonel futbol kariyerine Argentinos altyapısında başladı.

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