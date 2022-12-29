Haberler Trabzonspor Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrası Fatih Karagümrük cephesine dair Trabzonspor'da kafaları karıştıran bir gelişme oldu. İddialara göre Fatih Karagümrük sahada 9 yabancıyla vardı. Peki bu gerçek mi? İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 12:54
Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Süper Lig'e verilen yaklaşık 40 günlük aranın ardından Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek moral bulan Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında beklemediği bir mağlubiyet aldı.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Bordo-mavili takım, İstanbul'da rakibine 4-1 yenilerek 8 maç aradan sonra kaybetti.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Bordo-mavililerde Marc Bartra, kırmızı-siyahlılarda ise Ebrima Colley kırmızı kart gördü.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Ev sahibi ekipte golleri Ozdoev, Borini, Ricci ve Kouassi kaydetti.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Karadeniz ekibinin tek sayısı Marc Bartra'dan geldi.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

TRABZONSPORLU TARAFTARLARIN AKLI KARIŞTI
Bu sonuçla Andrea Pirlo'nun talebeleri puanını 16'ya yükseltirken, Trabzonspor 26 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

4-1'lik mağlubiyet, bordo-mavili taraftar üzerinde şok etkisi yaptı.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Fenerbahçe galibiyetine sevinemeden gelen bu yenilgi, Karadeniz ekibine gönül verenleri üzerken, Trabzonsporlular'ın maç süresince aklı karıştı.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Çünkü Fatih Karagümrük şu 11 ile sahaya çıkmıştı: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Diagne.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

ÜÇÜNCÜ TÜRK OYUNCU KİM?
Milliyet'in derlediği habere göre, görünürde Batuhan ve Levent dışında Türk oyuncunun bulunmaması nedeniyle sahadaki 8+3 kuralı nasıl uygulanmıştı? Yani üçüncü Türk kimdi?

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Herkes ilk etapta Shukurov olabilir diye düşündü.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Ancak TFF kayıtlarına bakıldığında, Shukurov'un Özbek vatandaşlığı devam ediyordu.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Öyleyse +3 kuralına uyan kimdi? Bu sorunun cevabı: RAYAN BANİYA…

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

BANIYA'NIN ANNESİ TÜRK, BABASI BENİNLİ
İtalya'nın Bologna şehrinde doğan, Hellas Verona'da tutunamayan 23 yaşındaki stoper, annesinin Türk olması nedeniyle bu avantajını kullanmış, Türk vatandaşlığına geçmişti.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Babası Beninli olan Baniya, böylece Türk olarak sahada yerini aldı.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

'KENDİMİ TÜRK HİSSEDİYORUM'
Baniya daha önce yaptığı açıklamada "Kendimi Türk hissediyorum çünkü Türk bir annenin oğluyum.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

A Milli Takım'da oynamak benim küçüklük hayalimdi.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Başkanımız Süleyman Hurma da bu fikirde, kendisi de benim Türk Milli Takımı'nda oynamamı istiyor. Ben de çok istiyorum.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Tabii ki Benin'den de İtalya'dan da beni izleyenlerin olduğunu biliyorum.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Ancak benim ilk tercihim her zaman Türk Milli Takımı olacak.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Türkçe öğrenmeye de başladım.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Yüzde olarak verirsem yüzde 40 diyebilirim.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? İşte o gerçek!

Arkadaşlarımla da yavaş yavaş Türkçe iletişime geçiyorum. Konuşulanları anlıyorum ama konuşmayı da yavaş yavaş geliştiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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